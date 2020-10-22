“意在消灭维族文化与宗教”：加拿大议会委员会提交关于新疆维族境遇的报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大众议院下属的国际人权委员会星期三（10月21日）向议会提交了一份关于中国新疆维吾尔族所受迫害的报告。中国外交部发言人称这是对中国内政的粗暴干涉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个委员会由自由党议员丰塞卡（Peter Fonseca）担任主席。委员会传召了一些曾经在新疆“再教育营”中生活过的维族人在听证会上作证。这些证人说，再教育营的生活条件恶劣，学员受到心理和身体上的虐待，被强迫接受主流汉文化。维族人还被迫从事生产出口物资的奴役性劳动。另外，生活在海外–包括加拿大– 的维族人也受到中国政府的骚扰和恫吓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，委员会获得的中国官方文件和美国詹姆斯顿基金会等机构搜集整理的数据显示，目前中国的避孕环使用80%在新疆。去年中国全国的平均出生率下降了4.2%，但是在新疆地区下降了将近24%。报告认为这是有意为之。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，中国政府对维族人的迫害是为了消灭维族文化和宗教。委员会认为，中国政府的迫害行为符合联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》中对灭绝种族罪的定义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

委员会建议加拿大政府对中国政府作出谴责，和盟国一道争取让国际观察员在不受监控的情况下前往新疆，把中国政府的行为视为种族灭绝，并根据加拿大《马格尼茨基法》制裁中国有关官员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国外交部发言人星期四表示：“加拿大议会有关委员会罔顾新疆政治稳定、经济发展、民族团结、社会和谐的事实，其编造的有关声明毫无根据，充斥着谎言和虚假信息。这是对中国内政的粗暴干涉，充分反映了加方有关人士的无知和偏见。中方对此强烈不满、坚决反对。中方已经多次就涉疆问题阐明严正立场，涉疆问题根本不是什么人权问题。所谓新疆“种族灭绝”是一些反华势力蓄意炮制的谣言，是诬蔑抹黑中国的闹剧。事实是，2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万人上升至1272万人，增加255万人，增幅为25%，高于全疆人口的增幅14%，更明显高于汉族人口的增幅2%。因此，何来的“种族灭绝”呢？我们强烈敦促加方摒弃意识形态偏见，停止利用涉疆问题干涉中国内政，谨言慎行，避免对中加关系造成进一步损害。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada