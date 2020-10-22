新冠病毒传播：怎样的接触算密切？美国疾病防控中心修改定义

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人们都知道与新冠病毒携带者密切接触会导致感染。但是什么样的接触才算“密切”？过去的定义是与病毒携带者相距不足两米并共度15分钟。但是美国疾病防控中心（CDC）刚刚修改了定义，加上了短时间多次接触。具体标准是在二十四小时内接触时间达到15分钟。

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作出这个改变的根据是美国疾病防控中心传染病专家的一份关于狱警感染的报告。今年7月28日，美国佛蒙特州监狱接收了六名从其他监狱转来的犯人， 给他们做了病毒检测并实施隔离。六名犯人均无症状，但次日病毒检测结果均呈阳性。在等待检测结果这段时间里，与他们接触过的人当中有一名20岁的狱警。

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监视摄像头拍下的视频显示，这名年轻狱警在与这六名犯人接触时戴着口罩和护目镜，他们在大部分时间里也带着口罩。按照“两米以内15分钟以上”的标准，双方的接触不属于密切接触。该狱警因此继续上班。另有七名监狱工作人员因与六人的接触达到密切标准而被隔离。他们中有一人感染。

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一个星期后，这名狱警在下班时发现自己失去了味觉，同时伴有咳嗽，头痛、肌肉痛和呼吸困难等症状。第二天的病毒检测显示他被感染了。佛蒙特州卫生部门再度调取视频进行调查，发现他和六名囚犯的接触尽管没有一次超过15分钟，但是有过多次一分钟左右的接触。

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在他7月28日当班的八小时内，他曾和携带病毒的犯人接触过22次，累计时间大约17分钟。双方的距离不足两米。他每次都戴着口罩、手套和护目镜。但是犯人有几次在囚室门口和休息室里与他接触时摘下了口罩。

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报告说，这名狱警在染病前的两周里没有离开过当地，所接触过的人当中也没有其他感染者。

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CDC修改密切接触的定义，意味着采纳这个定义的公共卫生部门将需要在感染链追踪上扩大范围，而公众也需要在人际接触上更加谨慎。

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星期四在加拿大疫情最严重的安大略省，新增病例分别为841和1033起。

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（RCI with CBC News, Mike Stobbe)

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