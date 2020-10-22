新斯科舍省法官下令：停止骚扰土著渔民

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星期三，加拿大大西洋沿岸新斯科舍省Sipekne’katik土著人部落在省高级法院启动司法程序，要求法庭下令保护土著人权益。

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新斯科舍省高级法院法官Jamie Chipman在经过短时间法庭听证后发布临时禁令，禁止商业性捕捞龙虾的渔民堵路、不让土著人渔船靠岸、干扰海上捕捞龙虾作业等骚扰土著渔民的行为。

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这一法庭禁令意味着警察必须对违反禁令的人采取强行驱散或者是拘捕等执法行动。

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法官Jamie Chipman在宣布其法庭禁令时指出，新斯科舍省欧洲移民与土著人有着很深的历史纽带，加拿大是文明和法制的国家，暴力不是解决问题的办法。

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今年9月份，Sipekne’katik土著人部落宣布设立自己符合适度生活标准的龙虾捕捞管理系统，因为这是受到加拿大最高法院裁决保护的土著人权益。

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而当地商业捕捞龙虾渔民强烈反对土著人渔民不受加拿大海洋渔业部保护龙虾资源法规约束的捕捞龙虾行为。

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一个多星期以来，当地商业性捕捞龙虾渔民与土著人渔民发生了激烈的暴力冲突。

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RCI with Paul Withers • CBC News

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