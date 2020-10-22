蒙特利尔市长呼吁人们多支持当地商家，11月中至年底市区周末停车免费

蒙特利尔市长瓦莱莉·普兰特（Valérie Plante）呼吁蒙特利尔人在今年的圣诞新年节日前放弃网购非本地产品，转为支持当地的商店。
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普兰特说：
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电子商务巨头的生存并不需要我们，但当地商店却需要我们，这些商店为我们的社区交税，是我们社区的一部分。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
我们所有的人都有责任支持当地的商家和我们深爱的企业。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
圣诞前周末市区免费停车
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蒙特利尔市长同时宣布，市政府拨款 600 万加元，专门用于在今年的节日季节支持本地商家企业，这些计划包括：
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- 从 11 月 14 日至 12 月 31日，周六和周日全市免费路边停车；
- 从 11 月 14 日至 12 月 31日，允许商店延长营业时间；
- 促进本地企业的城市配送；
- 延长冬季步行街和户外艺术展览的时间；
- 开展宣传运动，以改善支持本地企业的众筹活动；
- 支持商家改善服务，包括协助当地商家改善网售平台。
疫情对市区构成打击
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瓦莱莉·普兰特说：
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圣诞新年一直是零售业的关键时期，在 COVID-19 疫情期间，这段时间的销售对当地企业来说格外重要。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
COVID-19 疫情期间采取的各种限制措施，对蒙特利尔的许多商业区，尤其是市中心，带来了严重打击。
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今年夏季结束时，只有大约 50,000 人经常去市中心，还不到常规人流量的 10％。
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（CBC）
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