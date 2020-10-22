蒙特利尔市长呼吁人们多支持当地商家，11月中至年底市区周末停车免费

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普兰特（Valérie Plante）呼吁蒙特利尔人在今年的圣诞新年节日前放弃网购非本地产品，转为支持当地的商店。

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普兰特说：

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电子商务巨头的生存并不需要我们，但当地商店却需要我们，这些商店为我们的社区交税，是我们社区的一部分。

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我们所有的人都有责任支持当地的商家和我们深爱的企业。