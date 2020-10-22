邮局：加拿大人网购圣诞礼物要赶早

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现在离圣诞节还有三个月的时间，加拿大邮局已经在呼吁准备网购节日礼物的加拿大人提前购物，以避免遇到网购物品由于邮递业务节前太繁忙而被推迟递送的情况。

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为了应付今年会超级繁忙的圣诞节前网购物品邮递高峰，加拿大邮局已经增聘了4千名季节工、添加了一千多辆送货汽车，准备延长邮局的工作时间、增设取货网点、并在许多地区增加周末递送服务。

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为了在人口密集的城市地区开展绿色投递业务，加拿大邮局还在多伦多和蒙特利尔这样的大城市市中心推出电动汽车和电动自行车、作为投递员使用的交通工具。

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由于今年春天以来泛滥北美大陆的COVID-19病毒肺炎疫情，大量原本在实体商店购物的加拿大和美国消费者们改为网上购物。北美零售网站已纷纷提早开始今年的圣诞节购物季节。

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