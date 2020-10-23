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2020年10月23日，星期五，人们在印度尼西亚雅加达CGV Cinemas电影院等待电影开始放映，人们坐在物理隔离标记间。因冠状病毒爆发而关闭数月后，电影院于本周重新开业。 (AP Photo/Tatan Syuflana)

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