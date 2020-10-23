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2020年10月22日，星期四，加拿不列颠哥伦比亚省大自由党领袖安德鲁·威尔金森（Andrew Wilkinson）在不列颠哥伦比亚省里士满举行的一南瓜市场上的竞选集会上发表讲话。星期六将在不列颠哥伦比亚省举行省级选举。 THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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