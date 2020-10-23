加拿大原住民领袖要求加拿大皇家骑警总监辞职

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在加拿大皇家骑警总监拉奇（Brenda Lucki）为加东新斯科舍省一线骑警辩护后，加拿大第一民族大会主席贝尔加德（Perry Bellegarde）要求她辞职，并表示将写信给总理特鲁多，要求他任命一个重视公共安全、大力反对种族主义的新总监。

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他在推特上发文说，危及原住民安全的骚乱和事件已经持续数月，在全国多地发生。在这种情况下，他不再信任拉奇。

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最近几个星期来，新斯科舍省西南部从事龙虾商业捕捞的渔民和原住民之间的冲突加剧。目前正值联邦政府规定的休渔期，但是当地原住民根据1999年加拿大最高法院的一项判决，宣称他们有权利在休渔期以外捕捞龙虾，以谋取判决书中所说的”适度生计“（moderate livelihood)。非原住民渔民认为休渔期以外的捕捞会毁掉他们的生计，要求政府加以阻止，并围堵原住民渔民，破坏他们的仓库。加拿大原住民服务部长米勒（Mark Miller）因此批评新斯科舍省的加拿大皇家骑警没有尽到保护原住民的责任。

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星期三，拉奇否认了皇家骑警执法不力的说法，称她完全信任在现场执行任务的警官。

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新斯科舍是用联邦警力加拿大皇家骑警代替省警的省份之一。

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（CBC News, Ryan Patrick Jones, Radio-Canada， Alexis Lalemant）

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