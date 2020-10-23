加拿大安省大城市遇到缺乏垃圾堆放场问题

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加拿大最大城市多伦多缺乏垃圾堆放场的问题可能会恶化，因为安大略省政府通过的197号法案规定，要新建或扩建垃圾堆放场，不但要经过现有的环境评估程序，而且要得到拟建垃圾堆放场附近市镇的同意。

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根据安大略省政府通过的新法规，安大略省内各城市的市政厅对是否在自己城市管辖区边缘3.5公里范围之内新建垃圾堆放场或扩大现有垃圾堆放场的问题有决定权。

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分析人士认为，安大略省这一新法规是安省小城镇联盟的胜利，让小城镇对是否在自己城镇附近地区修建垃圾堆放场有了更大的发言权；而对于像多伦多这样早就依靠远离自己城市辖区的地区设立垃圾场的大城市来说，再想找到新的垃圾堆放场可就是难上加难了。

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多伦多市目前主要依靠的垃圾堆放场位于离多伦多约180公里的伦敦市郊区，但该垃圾堆放场再过14年到16年就会堆满垃圾。

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而申请批文、建设垃圾堆放场需要十几年的时间，这意味着多伦多市政府需要在今后几个月内找到新的垃圾堆放场地。

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多伦多等安大略省大中城市政府虽然同意给小城镇政府在环境事务上有更大的发言权，但认为像关乎大城市能否平稳运行的垃圾处理这样的基本建设问题应该由省政府保有最后的决定权。

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RCI with Inayat Singh, Andreas Wesley • CBC News

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