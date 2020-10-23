加拿大政府投资2.14亿加元生产本国新冠疫苗

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加拿大总理特鲁多星期五（10月23日）宣布，加拿大联邦政府将投资2.14亿加元，帮助本国公司研发并生产新冠疫苗。

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总部设在魁北克城的Medicago生物制药公司将获得这笔投资中的1.73亿加元。该公司研发的疫苗自今年七月份起开始进行临床试验。根据它与联邦政府签订的协议，它将利用这笔投资在魁北克城建厂生产疫苗，投产后将向联邦政府提供7600万剂。这使加拿大政府定购的新冠疫苗达到3亿5千8百万剂。政府此前已与辉瑞、阿斯利康等公司达成定购协议。这些公司研发的疫苗目前都处于临床试验阶段。

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位于温哥华的制药公司Precision NanoSystems获得了1820万加元的投资。该公司和Medicago所获投资来自联邦政府的革新战略基金。另有2320万加元的新冠疫苗研发资金来自加拿大国家研究委员会。

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特鲁多在今天的新闻发布会上还表示，加拿大从雅培实验室购买的即时检测试剂已经到货，正在被陆续运往各省。

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（CBC News, Radio-Canada）

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