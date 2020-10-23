加拿大老牌时装公司Le Château申请破产保护；同时优衣库在蒙特利尔开张

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加拿大著名时装品牌Le Château向法庭申请破产保护，同时正在清算名下资产，关闭全国各地一百多家连锁店。有大约1400名该公司员工将失去工作。公司发表声明说，过去几个月中公司拼尽全力挽救败局，但是仍然不能避免今天这个困难的决定.

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Le Château几年前就传出资金周转困难的消息，2016年决定缩小经营规模，分批关闭四十家店铺。但是新冠疫情给了它最后的致命一击。公司的声明说，疫情造成顾客对晚会服装和正装的需求下降，而这是该公司销售额的核心部分。

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从4月25日到7月25日这三个月中，所有Le Château连锁店和网店的销售额只有1470万加元，而去年同期是将近5000万加元。到七月份，该公司负债额超过2亿加元，名下资产大约1.18亿加元。

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新冠疫情以来，已经有多家加拿大零售业品牌申请破产保护，其中包括时装连锁店Reitmans， 女鞋品牌Aldo和饮品连锁店Davids Tea。

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优衣库在蒙特利尔开张，为加拿大境内该公司的最大分店

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在Le Château发表上述声明的同一天，日本服装品牌优衣库在蒙特利尔的分店开张了。这是该公司在加拿大的第十四家分店，也是最大的一家。它位于市中心Ste-Catherine 路的伊顿中心，占地3800多平方米。

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蒙特利尔市是加拿大全国疫情最严重的地区，几个月来市中心的商店大部分冷冷清清。但是优衣库创始人柳井正在接受当地媒体采访时表示，他有信心把蒙特利尔分店办成优衣库加拿大分店中最好的一家。

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(RCI with CBC News, Pete Evan, Radio-Canada）

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