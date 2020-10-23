第二波疫情下，加拿大旅馆业忧心忡忡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

COVID-19 第二波疫情，给正在努力复苏的旅馆酒店业带来新的打击，海外游客剧减，加拿大游客则纷纷转向郊区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德雷克酒店 (Drake Hotel ) 是多伦多市最受欢迎的酒店之一，酒店服务总监安娜·尤里斯蒂（Ana Yuristy）表示，多伦多市重新恢复的限制措施，使情况更加恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉加拿大广播公司：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒店的入住率通常为 90％，但是现在只有四分之一，有时甚至更少。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大型的文化事件没了，国际会议和展览会没了，酒店不能举办室内的主题晚会或音乐会，所有吸引游客的活动几乎都被暂停了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安娜·尤里斯蒂说，公司在旺季的高峰期通常有 400 多名员工，但现在只有大约 100 名员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，在疫情过去后，酒店将是最后重返常态的行业之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

入住率下降

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据行业协会的数据，在大多伦多，目前市区和皮尔逊国际机场附近的酒店入住率在 5％ 到 10％ 之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大多伦多酒店协会 （ l’Association des hôtels du Grand Toronto）的首席执行官特里·蒙代尔（Terry Mundell）表示，今年夏天社会封锁的限制放松，餐馆和零售商有所获益，但酒店业并没有获得多少好处，因为旅游者没回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他指出，缺乏现金流是酒店运营商面临的主要问题，我们正在进入最艰难的冬季月份，而我们并没有通常的现金储备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们处于一个绝望的境地。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特里·蒙代尔补充说，许多保险公司现在拒绝承保酒店，因为风险高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大多伦多酒店协会呼吁各级政府提供更多的财政援助，并已经与多伦多市长庄德利（John Tory）市政官员以及旅游、酒店业的代表进行了会谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市长庄德利表示，他正在与安省和联邦政府合作，以支持酒店业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒店业面临着很大问题，没有入住的客人，但运营的固定成本并没有消失。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大酒店协会（L’Association des hôtels du Canada）估计，如果政府不介入，全国四分之一的饭店有可能会倒闭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大游客流向郊区

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相比之下，市区的酒店受打击最大，郊区的酒店相当好一些。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

瑞尔森大学（l’Université Ryerson）旅游与酒店管理学院的院长弗雷德里克·迪曼奇（Frédéric Dimanche）表示，地区的旅游业相当不错，受 COVID-19 影响小一些。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，今年夏季，地区与地区间的旅游限制放松，偏远地区的酒店运转情况还不错，业主们设法赚了一些钱。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

例如，一些位于山区、湖边的小型酒店在今年夏季大受欢迎，基本上是爆满，需要提前很长时间预订。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这是因为，加拿大人今年基本上不能去海外旅行了，大家都把度假地点放在了国内。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Philippe de Montigny / Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada