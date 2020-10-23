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2020年10月22日，星期四，美国田纳西州纳什维尔的贝尔蒙特大学举行的第二次也是最后一次总统辩论期间，总统唐纳德·特朗普（左）和民主党总统候选人前副总统乔·拜登。（AP Photo / Patrick Semansky）

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