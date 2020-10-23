选举署：加拿大准备好疫情下举行全国大选

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加拿大选举署负责人Stéphane Perrault星期四在联邦议会程序和议会事务委员会作证时表示，虽然目前COVID-19病毒肺炎疫情严重，但如果出现加拿大少数党政府在信任投票中失败而触发全国大选的情况，加拿大选举署已经做好准备在疫情下举行全国大选。

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Stéphane Perrault表示，在COVID-19病毒肺炎疫情下举行全国大选面临的三个主要挑战是，如何保证选举工作人员的安全，如何保证投票选民的安全，如何应付大量选民用邮寄方式投票的问题。

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为此，Stéphane Perrault呼吁联邦议会尽快修改选举法，准许选举在周末星期六和星期日两天的时间内举行，而不是像往常那样在星期一用一天的时间举行。

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本星期加拿大联邦议会刚刚避免了一次信任投票导致自由党少数党政府垮台的问题。面对官方反对党保守党提出的成立COVID-19病毒肺炎疫情问责委员会的提案，特鲁多政府把其列为信任投票案，意味着如果反对党用多数票支持成立这一问责自由党政府的调查委员会，则是对特鲁多政府的不信任，联邦议会需要被解散、举行全国大选。

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最后加拿大联邦议会众议院对该提案表决的结果是保守党的提案以146票比180票败北。

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政治分析家们认为，特鲁多的自由党政府这是摸准了保守党、新民主党、魁北克党团、绿党这些反对党都不愿意现在举行全国大选的脉搏。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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