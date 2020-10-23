魁省近一半新增病例和工作场所有关，省长呼吁更多人在家工作

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在加拿大的魁北克省，新冠疫情的感染随时间发展有着鲜明的特点。

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在第一波疫情中，魁省的老人长期护理院是 COVID-19 重灾区，到了 7 月、8 月，社交聚会成为感染的主要源头，新增病例集中在喜欢外出、经常参加派对的年轻人中。进入秋季，第二波疫情来袭，接近一半的新增病例与工作场所有关。

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专家们说，这个信息很重要，因为工作场所感染是导致社区传播病毒的一大途径。

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魁省公共卫生主管霍拉西奥·阿鲁达（Horacio Arruda）医生本周四（10月22日）表示：

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在所有新增病例中，有 46％ 涉及工作场所。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还指出，不过，在大多数情况下，一个工作场所的同时感染人数少于 5 个。

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“健康第一”

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9 月份，蒙特利尔市市长瓦莱莉·普兰特（Valérie Plante）和蒙特利尔商会（Montreal Chamber of Commerce）向省政府发出联合呼吁，希望省政府同意让上班族逐步返回办公楼。

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但是，魁北克省长弗朗索瓦·勒戈特 （François Legault）表示，健康第一，其他是次要的。

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他说：

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所有可以在家工作的人都必须在家工作。我知道蒙特利尔商会不高兴听到我这样说 ……但我要告诉大家的是，我们需要有更多的人在家工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道理很简单，因为现在看来工作场所已经取代了社交聚会，成为新增新冠感染的 “罪魁祸首。

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（CBC）

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