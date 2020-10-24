加拿大卡尔加里监狱成新冠肺炎爆发热点

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加拿大卡尔加里的一所监狱发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情。在星期四有２４人新冠病毒检测阳性后，星期五确诊数字猛升到５５人，其中５０人是监狱囚犯、５人是监狱工作人员。

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阿尔伯塔省刑事犯罪律师Tom Engel指出，如果有关当局不立即采取有效的措施，则监狱中的COVID-19病毒肺炎疫情会失控到灾难性的地步。

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Tom Engel指出，监狱犯人集中居住，如果监狱当局不提供则囚犯们没有防护口罩、没有酒精洗手液，监狱犯人许多有基础病、整体来说健康状况较差，这些让监狱成为COVID-19病毒肺炎疫情容易失控的高危环境。

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Tom Engel呼吁监狱当局立即采取措施减少监狱犯人数量、解决监狱拥挤的问题，把那些刑期快满、非恶性犯罪的犯人提前释放。

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RCI with Joel Dryden • CBC News

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