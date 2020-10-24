加拿大和阿尔伯塔省政府达成保护驯鹿协议

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在加拿大动物保护组织要求政府有关当局采取有效措施保护林地驯鹿群的呼声不断高涨和法律强制行动临近的情况下，加拿大联邦政府和阿尔伯塔省政府星期五签署了保护阿尔伯塔省驯鹿群的协议。

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这一驯鹿保护协议的目标是，在本世纪内实现阿尔伯塔省驯鹿群维持自我繁衍的群体规模。

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该协议列出保护驯鹿群的措施包括，以保护驯鹿栖息地为目的的土地利用规划、在驯鹿栖息地区植树以恢复适合驯鹿生活的环境、控制狼和其他食肉动物的数量以保护驯鹿，等等。

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虽然加拿大联邦政府和阿尔伯塔省政府都承诺会为保护驯鹿群提供所需要的资金，但刚刚签署的协议中并没有包括2021年的拨款金额。

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由于栖息地减少和天敌的增加，过去几十年阿尔伯塔省内的驯鹿数量大幅度下降。省内两大驯鹿种群南山驯鹿群和北方驯鹿群都被列入生存受到威胁动物的联邦名单和阿尔伯塔省名单。

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RCI with Wallis Snowdon • CBC News

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