加拿大安省星期六新冠病毒确诊创纪录

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星期六，加拿大COVID-19病毒肺炎疫情继续恶化。

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加拿大人口最多的省份安大略省星期六有978人被确诊感染了COVID-19病毒，创了该省单日新冠病毒确诊人数的最高纪录。而且安大略省七天平均的COVID-19病毒确诊数字也创了记录，达到一天平均803人的高峰。

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第二大省份魁北克省虽然COVID-19病毒确诊的数字是1009人，超过了安大略省，但比起魁北克省单日确诊的最高记录仍然有所下降。

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安大略省公共卫生官员指出，安省星期六大部分COVID-19病毒肺炎确诊病例集中在多伦多及其郊区城市。其中多伦多市348人确诊新冠病毒阳性，西北郊Peel区170人确诊，北郊York市141人确诊。

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加拿大联邦首席公共卫生官Theresa Tam星期六指出，随着COVID-19病毒肺炎确诊人数大幅度上升，症状严重而必须入院治疗的病人数量也在快速上升。过去一个星期每天平均有1010个新冠病毒肺炎病人在医院接受治疗，其中有20%的人不得不被送进了重症监护室。

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Theresa Tam警告说，由于COVID-19病毒确诊人数的上升与新冠肺炎重症病人和新冠肺炎死亡病人的数量在时间上有迟滞关系，所以今后几个星期加拿大会出现医院COVID-19重症病人和新冠肺炎死亡病人数量明显上升的局面。

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