备战太空：北约成立太空指挥部

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北大西洋公约组织NATO宣布成立太空指挥部的消息，显示了国际军备竞赛已走向空间。

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北约成立太空指挥部的准备工作已进行了几年，北约虽然还没有建立太空部队，但北约的主要成员国美国已经开始建立太空军。

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北约的对手俄国和中国在积极研发可以击落卫星的太空武器，这不但会造成北约国家军事和经济严重依赖的卫星电讯、卫星定位和卫星监测系统的失效、而且会让卫星空间轨道上遍布残骸。

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北约国家使用的高科技武器严重依赖空间卫星，比如精确制导导弹、反导弹系统，如果没有了空间卫星则这些武器就成了废物。

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在２００３年美国发动的攻打伊拉克战争中，６８％的空袭使用了依靠激光和卫星定位的精确制导炸弹。

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加拿大西蒙弗雷泽大学研究国际战略问题的专家Paul Meyer为加拿大环球事务研究所撰写的政策研究报告说，自冷战以来世界主要国家发生空间冲突的可能性从来没有像现在这么高；国际社会应该认真考虑限制空间军备竞赛的措施、以避免发生空间战争。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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