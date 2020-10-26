低收入加拿大人的外快被扣税最多：加拿大政府调查报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

除了固定工资收入之外，个人所得税报税表上还有关于其他收入的栏目。加拿大财政部的一份报告显示，在加拿大，其他收入被扣税最多的反而是低收入工薪阶层。同时这类收入也会影响他们领取某些补助金的数额甚至资格，例如被华人称为“牛奶金”的加拿大儿童福利金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据财政部的计算，年收入在2万5千加元和3万4千加元之间的加拿大人，每一千加元的其他收入被扣税413加元，为所有纳税人中最高。紧随这个群体之后的是收入顶层的10%，年收入在11万4千加元以上的工薪人士。他们的一千加元其他收入被扣税402加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大财政部报告所采用的报税数据是2017年的。这一年，其他收入的平均扣税额度是341加元，超过三分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如此高的税率带来的问题是，本来有能力、有机会赚取额外收入的人在算过这笔帐后会想想值不值得。在一个家庭里，夫妇当中收入较低的一方会考虑，呆在家里自己带孩子，省下保姆钱，是不是比出去工作更合算？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大社会日益老龄化，劳动力短缺越来越严重。早有经济学家建议，与其四处招外劳，不如为本国妇女进入劳动力市场提供方便。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

个人所得税制度需要改革。这是加拿大财政部组织人力撰写这份报告的原因。它实际上在去年十一月份就已经被提交，但是记者刚刚通过加拿大信息公开法拿到副本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人的固定工资收入一般在领到时已经扣除个人所得税，报税时再综合其他因素进行计算，多退少补。但是其他收入是在报税之后才交所得税的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with The Canadian Press, Jordan Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada