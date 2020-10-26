安大略省宠物狗染新冠病毒，为加拿大首例

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一条安大略省尼亚加拉地区的宠物狗的新冠病毒检测呈阳性。它是加拿大全国第一条被查出感染新冠病毒的狗，但是专家们怀疑还有一些狗和猫感染，只是未做检测。

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这条狗生活的家庭里有六口人，其中四人感染了新冠。家里的另一条狗“疑似感染”，专家们怀疑它感染的时间较早，或者是感染的程度较低。两条狗都没有症状，吃喝玩耍如常。

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安大略省兽医学院的一个研究小组目前正在对宠物狗和猫进行病毒检测和追踪调查。他们在检测病毒之外也检测抗体。结果显示有些猫和狗的体内有新冠病毒抗体，显示它们可能较早曾经感染。

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主持这项调查的斯科特.威斯（Scott Weese）在接受CBC采访时介绍说，狗在动物中是最容易感染新冠病毒的。但是它们一般不会出现症状，再把病毒传给人的几率也极低。有关试验结果显示，猫可以把病毒传给其他的猫，但是狗一般是自人类处感染。

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威斯说，我们没有必要看见猫狗就躲得远远的。但是如果家里有人感染，那么隔离措施也应该包括宠物。以防万一，隔离期间不要让它们接触其他人和动物。这也是安大略省公共卫生部门的建议。

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（CBC News, Dan Taekema，Canadian Press）

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