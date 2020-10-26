小城市对新移民来说更宜居：加拿大圭尔夫大学研究

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

移民到加拿大的人通常都会选择多伦多、温哥华和蒙特利尔等大城市定居。但是加拿大圭尔夫大学的一项调查显示，对初到加拿大的移民和难民来说，小城市可能是一个更好的选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

做这项调查的是圭尔夫大学环境设计与乡村发展学院的博士生泰尔法（Rana Telfah）。她在接受CBC早间节目采访时说，她走访了四十多个在安大略省大城市以外地区定居的移民家庭，发现新移民和难民在小城市获得更多“善意和慷慨”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她举例说，一个叙利亚母亲带着五个孩子从密西沙加搬到一个小城市，当地人热情地帮助她安顿了下来。她有机会练习英语，找到了工作，现在又买了房子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，许多新移民决定搬到小城市去住的原因是大城市的生活费用太高。以这位母亲为例，能够住下五个孩子的房子，她在密西沙加市就很难负担。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圭尔夫大学的考德维尔教授说，新移民被赞助和担保的方式也会影响他们在加拿大的定居。另外，加拿大许多中小城市人口下降，这使当地人乐于见到移民的到来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC Radio, the Morning Edition, Craig Norris, CBC News. Desmond Brown）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada