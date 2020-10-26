拉瓦尔市政府花 2190万买下两座岛屿，以保护生态环境

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加通社报道说，位于蒙特利尔市北部的拉瓦尔市（Laval）市，将以 2190 万加元的价格收购拉瓦尔东北部的两个岛屿 – Îleaux Vaches 和 Île Saint-Pierre。

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这两个岛位于 25 号高速公路以西，市政府的收购计划旨在保护这两个岛屿的生态环境。

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魁北克省水源丰富，沿河有许多大大小小的岛屿，这两个岛屿属于圣弗朗索瓦群岛 （l’archipel Saint-François）中两个较大的岛屿。

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有关人士说，该群岛的特色是拥有森林、林地、河岸、沼泽，而岛屿 Île aux Vaches 一直以有多种多样的两栖动物和大型哺乳动物而著称。

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拉瓦尔市将制定一项计划，在最大程度保护生态的前提下，最终将把岛屿对公民开放，人们将可以在那里从事步行、骑自行车和皮划艇等活动。

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（Radio-Canada）

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