超过三分之一的加拿大人认为警方对待原住民和有色少数族裔的方式”“有严重问题”

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一项安格斯雷德民调显示，39%的加拿大人认为本国警察对待原住民、黑人和其他有色少数族裔的方式“有严重问题”，另有34%认为“有时候有问题”。但是，当被问到自己所在的城市或社区的警察时，如此回答的受访人分别占27%。这似乎显示在一些加拿大人印象中，坏警察当然有，但是他们在别处。

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对自己所在城市或社区警察的印象也显示出明显的城乡差别。生活在大城市里的加拿大人有29%认为本地警察对待原住民与有色少数族裔的方式有严重问题，而生活在小城市和乡村地区的加拿大人只有14%这样看。认为完全没有问题的加拿大人在大城市占20%，而在小城市和乡村地区高达40%。

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另外根据这项民调的结果，28%的受访者认为加拿大皇家骑警内部存在系统性种族主义，27%认为警察在执法时使用武力过快。

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在警方经费问题上，25%的受访者认为加拿大警察的经费太多，应该削减；38%认为目前的经费水平正合适。

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（CBC News）

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