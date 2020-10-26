酒店开始提供日用客房，为在家上班族开辟 “新天地”

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COVID-19 疫情给全世界的酒店业带来巨大的损失，许多酒店不得不开始重新定义未来的运营方式。

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日用房间

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在温哥华市，一些酒店开始推出新业务，提供只供白天使用的客房，这一业务针对的是新人群：即那些在家工作，但希望时不时换换环境，有一个相对安静的私人工作空间的人们。

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多伦多市的旅行业专家 Barry Choi 表示：

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大量的游客没了，酒店正在适应时下新局势，在酒店办公的趋势日益兴起，而且越来越受到关注。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒店/办公新趋势

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温哥华市中心的格鲁吉亚酒店（Georgian Court Hotel）于上周三开始推出这项服务，客房的使用时间为上午 9 点至下午 5 点，价格为 99 加元，比全天客房的价格低了 34％。

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位于列治文市（Richmond）的酒店 Pacific Gateway Hotel 也推出了类似服务，结果大受欢迎，日用客房在某些日子的预订爆满。

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Yannis Moati 是网站 HotelsByDay.com 的首席执行官，该网站列有全球 1,500个 提供日间客房的酒店。

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Yannis Moati 说：

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最近三个月，加入我们网站的酒店数量增加了 400％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加拿大对日用客房预订量的增长速度超过了美国，加拿大的卡尔加里、温尼伯、埃德蒙顿和渥太​​华是北美预订日间客房最多的前 10 大城市之一。

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酒店办公的好处

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选择白天到酒店办公的人，主要是想得到在家里得不到的东西：

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专用的工作空间；

舒适的桌子和椅子；

客房服务；

酒店游泳池和健身房；

办公结束后可以拎包走人，不需要打扫房间。

在家里工作了几个月之后，不少人希望 “喘口气”，不是天天都呆在家里，应对各种家庭噪音。

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Yannis Moati 表示，在他的网站上预订日用客房的人，有 62％的人会再次预订。

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酒店使用分段化

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在疫情冲击下，全世界的酒店都面临严重挑战。

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在加拿大魁北克省，魁省旅游部长 Caroline Proulx 上周五（10月23日）在接受加通社采访时说，酒店业非常困难，疫情开始以来施加的各种限制措施实际上扼杀了整个旅游业。

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她说，魁省的酒店业涉及超过 44,000 个工作职位，目前省政府的目标是帮助酒店业度过寒冬，维持到明天春季。

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魁省旅游部长 Caroline Proulx 表示：

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挽救酒店业不是一场 10 公里的比赛，而是一场马拉松。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

业内人士都同意，疫情后人们重新开始旅行将需要一定时间，酒店将属于最后复苏的行业之一，酒店经营者现在面临的最大挑战是需要流动资金。

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网站 HotelsByDay.com 的首席执行官 Yannis Moati 说，酒店大楼都在那里，但房间却整天空着，酒店行业看来现在终于想出了一个具体的解决办法，这就是把客房的租用分段化。

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他说：

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酒店必须重新审核自己拥有的所有资产，争取让每一项资产都能产生收入。

（CBC，Radio-Canada）

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