BC省选结果：新民主党少数党变多数党执政

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省星期六举行的大选结果出笼，原来以少数党资格执政的新民主党获得大胜，赢得了省议会87个席位中的55个议员席位、比省选前增加了14席。

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这不但让省新民主党稳稳坐上了多数党执政的宝座，而且超过了1991年新民主党在省选中获得51个议席的记录，还是二十四年来新民主党首次在不列颠哥伦比亚省获得多数党政府执政资格。

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不列颠哥伦比亚省议会的自由党只获得29个席位，比大选前的41席减少了12个议席。而绿党则获得3个议席，比省选前的2个席位增加了一席。

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John Horgan领导的新民主党在省选竞选过程中强调了在抗击COVID-19病毒肺炎疫情中取得的成绩，承诺如果再次当选会扩大每天只收10加元的托儿服务、在2021年底之前冻结房租上涨、为年收入12万5千加元的家庭提供1千加元的疫情补助金，等等。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，350万不列颠哥伦比亚省注册选民中有超过1百万人选择了提前投票或邮寄投票的方式，以避免面对省选投票日人多拥挤的问题。

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