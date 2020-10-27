加拿大两大石油公司合并后将裁员四分之一

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加拿大西诺沃思（Cenovus）与赫斯基能源（Husky Energy）两大石油公司宣布合并两天后，新公司的裁员计划被曝光。CBC报道说，将有1720到2150名雇员和合同工被辞退，占两家公司员工总数的20%到25%。赫斯基公司的公关经理古托姆森（Kim Guttormson）表示，遇到这类公司合并，裁员在所难免。

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大部分即将被辞退的员工都在阿尔伯塔省卡尔加里市。两家公司的总部都设在这里。新公司明年年初成立后将被命名为西诺沃思能源，总部仍设在卡尔加里市，总裁将由西诺沃思总裁普尔贝（Alex Pourbaix）担任。

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新公司成立后，西诺沃思的股东将拥有61%的股份，赫斯基的股东将拥有39%。出售公司的计划需得到三分之二股东的同意。但是赫斯基的股份有70%属于李嘉诚， 因此并购计划顺利进行。

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原油价格低迷使加拿大石油工业受到重创。专家们预计未来还会有其他公司寻求合并。

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李嘉诚过去曾经表示，赫斯基是他一生中最重要的投资之一。

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（CBC News, Radio-Canada)

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