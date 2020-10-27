加拿大多伦多两个联邦选区补选自由党通吃

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在星期一举行的加拿大多伦多市两个联邦选区的议员补选中，特鲁多的自由党再次赢得了这两个传统自由党票仓，由两名自由党新人代替了辞去席位的两位资深自由党人士，其中一位是不久前刚刚辞去联邦政府财政部长职位的自由党重臣莫尔诺。

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这次莫尔诺选区的补选受到特别关注，因为两位主要候选人都是知名人物。代表自由党的Marci Ien曾经是加拿大知名电视网CTV的记者和主持人，本人是特立尼达和多巴哥黑人移民后裔。

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Marci Ien的主要竞选对手是刚刚当选加拿大联邦绿党领袖的Annamie Paul，也是一位黑人女性，她迫切需要当选联邦议会议员，以获得代表绿党在联邦议会发声的资格。

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星期一的计票结果是，前媒体人Marci Ien以42%的得票率赢得了多伦多市中心区的联邦选区议席，她的主要对手绿党领袖Annamie Paul得票率是32.7%。

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自由党另一位女将Ya’ara Saks以45.7%的得票率赢得了约克中心区的席位，其主要对手保守党竞争者Julius Tiangson的得票率是41.8%。

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