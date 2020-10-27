加拿大多元文化部长谈种族歧视和联邦政府的反种族主义拨款

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加拿大政府本月设立“反种族主义行动项目”，拨款1500万加元资助以此为宗旨的社区项目，帮助原住民和有色少数族裔群体消除来自系统性种族歧视的障碍。有八十五个社区组织获得了拨款。它们开展的活动包括帮助移民融入加拿大社会，增进不同族裔与文化之间的了解并协助相关研究。

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本台记者几天前就此采访了主管多元文化、社会包容和青少年事务的内阁部长查格（Bardish Chagger）。

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采访视频（英语）：

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今年40岁的查格本人也属于有色少数族裔。她的父母是印度锡克族，上世纪70年代移民到加拿大。她在接受本台采访时表示，系统性种族主义在加拿大是真实存在的。政府拨款设立这个项目，不仅是为了加强联邦政府和一线社区组织之间的合作，也是为了加强这些社区组织之间的联系与合作。获得拨款的社区项目有十六个出自魁北克省。它们向原住民和少数族裔提供服务，进行研究，并分析网上的仇恨言论。

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建立多元化社会需要长期的努力

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查格说，尽管多元化向来是加拿大最突出的标志之一，但是我们不能忘记，建设一个真正开放和包容的多元化社会需要不断的努力，需要我们持续的关注。新冠疫情迫使联邦政府超越政治划分，和社会各阶层，省市政府，公共领域以及私营企业共同合作，评估政策，分析数据，同时对未来目标保持开放的认识。政府在上个月的施政报告中已经承诺从现在起为这项工作加倍努力。

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她说，在“由加拿大人为加拿大人制定的”反种族主义战略中，第一个支柱是联邦政府的领导，第二个支柱就是获得更大权力、积极行动的社区。政府对社区项目的资助因此非常重要。

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反种族主义战略的另一个关键内容是教育，即增加人们对种族歧视的了解，改变人们的心态。为此政府必须和公民社会、专家及高校合作。

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倾听社区呼声

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上个月渥太华大学教师因在课堂上提到对黑人的蔑称而被停课。此事引起激烈的辩论。查格被问到此事时没有正面回答，只是再次强调联邦政府要和各方加强合作，并称“所有人都应该清楚自己的言辞造成的影响”，应该尊重他人，倾听社区的呼声。

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她还表示，加拿大人对种族问题有着不同的看法，各个地区也存在差异。联邦政府一直在倾听各方的观点并动员公众参与，联合社会各界找到最好的“进步的方式”。现在有许多这方面的资料，其中包括关于青少年状况的报告。查格的内阁分工包括青少年事务。她希望加拿大的青少年也加入到反种族歧视的行列里来。

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查格最后呼吁加拿大公众积极发表意见，积极参与。“如果你有什么想法和建议，别犹豫，和我们联系。”

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雷热市场调查公司的一项民调显示，12%的加拿大人承认自己多少有点种族主义，其中阿尔伯塔省的比例最高，为18%。59%的加拿大人认为自己完全不会种族歧视。

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