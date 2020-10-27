如何过一个尽量减少浪费的万圣节

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与许多节日一样，万圣节 Halloween 是一个加拿大人每年必过的传统节日，而这样的节日往往会带来诸多浪费。

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加拿大安大略省回收委员会（The Recycling Council of Ontario）的规划经理凯特琳·佩里（Caitlin Perry）说，庆祝万圣节，人们在开心的同时，应考虑那些减少浪费、便于回收、更为环保的过节途径。

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以下是她的一些提示：

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节日服装

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每年都买一套万圣节服装显然对环境不利，最好旧物利用，用旧衣服改制一件万圣节。

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凯特琳·佩里说：

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翻翻衣柜，看看家里有没有以前的节日服装或旧衣服，改制一件服装。如果没时间，建议购买二手服装。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果一定要买新服装，佩里建议：

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最好购买用高质量材料做的衣服，能重复使用，不要买廉价的塑料织物，塑料制品对环境不利。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

家居装饰品

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万圣节来临之际，许多加拿大家庭会在门外设立各种各样 “吓人” 的装饰，包括墓碑、蜘蛛网、蝙蝠、鬼魂、南瓜等。

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安大略省回收委员会（The Recycling Council of Ontario）的规划经理凯特琳·佩里表示，大原则是，装饰物尽量采用可回收材料，或可重复使用的饰品，南瓜最好用真南瓜，用完后可以用于堆肥。

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（Emily Chung/CBC）

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