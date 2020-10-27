An empty street in front of La Scala opera house is lit by a red traffic light in Milan, northern Italy, early Sunday, Oct. 25, 2020. Since the 11 p.m.-5 a.m. curfew took effect last Thursday, people can only move around during those hours for reasons of work, health or necessity. (AP Photo/Luca Bruno)

意大利北部米兰，斯卡拉歌剧院前空荡荡的街道被红色交通信号灯照亮

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年10月27日（星期二）11:51

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2020年10月25日星期日，意大利北部米兰，斯卡拉歌剧院前空荡荡的街道被红色交通信号灯照亮。自上周四晚上11点至凌晨5点宵禁生效以来，人们只能出于工作，健康或必要的原因外出。 (AP Photo/Luca Bruno)

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