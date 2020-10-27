新冠疫情下加拿大网上国际象棋热升温

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年8月份，五次获得过美国国际象棋大赛冠军的Hikaru Nakamura与网上比赛电商Counter Logic Gaming (CLG)签约成为旗下国际象棋选手的消息受到广泛关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大20岁的女大学生Qiyu Zhou不无骄傲地说，她其实比Hikaru Nakamura早一个星期就被CLG签约。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正在多伦多大学主修经济学和统计学的Qiyu Zhou从4岁就开始玩国际象棋，在2016年赢得了加拿大女子国际象棋大赛的冠军，现在拥有女子国际象棋大师的称号。她在视频流Twitch网站上粉丝众多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CLG首席运营官Dan Fleeter认为，Qiyu Zhou的国际象棋视频流的吸引人之处在于，她不但是大师级的赛手，而且她的国际象棋视频还寓教于乐、富有吸引力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CLG签约Qiyu Zhou这样的加拿大国际象棋高手既反映了COVID-19病毒肺炎疫情下网上国际象棋不断升温的局面，也反映了加拿大国际象棋选手的知名度在明显上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，在号称世界最大国际象棋网站的Chess.com上，最知名的几位选手中就有三位是加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，在Chess.com网站上的加拿大国际象棋粉丝数量也在快速增长。今年6、7两个月有8万2千名来自加拿大的新用户，比去年同期2万2千新增加拿大用户的数字增长了三倍多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市场调查数据显示，今年3月到8月份的六个月时间里，在Twitch网站上观看国际象棋视频的时数达到4120万小时，是这之前半年时间里时数的四倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，今年国际象棋联合会在其近百年的历史上也首次把奥林匹克国际象棋大赛改为网上举行，有来自世界180个国家的1500名选手参加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mark Gollom • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada