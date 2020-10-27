新研究：新冠康复患者体内的抗体会 “很快消失”

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英国的一项最新研究发行，新型冠状病毒康复者们所获得的抗体会 “很快消失”，尤其在无症状患者中，这种抗体最多只持续几个月的时间。

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抗体持续数周或数月

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在 6 月 20 日到 9 月 28 日期间，英国伦敦帝国理工学院（Imperial College London）和益普索森研究所 （The Ipsos Mori Institute）的研究人员跟踪测试了英国的 350,000 名新冠康复者，以查看他们体内针对 COVID-19 的抗体的水平 。

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研究人员在 6 月底到 7 月初对这些人进行了第一轮抗体测试，然后在 9 月底进行第二轮测试，结果发现，从 6 月底到 9 月底三个月的时间内，有抗体的人数减少了 26.5％。

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伦敦帝国理工学院的公共卫生教授海伦·沃德 （Helen Ward ）说，

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这些人的免疫力下降得很快。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无症状感染者和老年人跌幅更大

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这项研究还表明，无症状感染者与有症状感染者相比，抗体免疫力下降得更快。

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在所有年龄组中，老年人的抗体消失更快。

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在 6 月到 9 月之间，75 岁以上人群有抗体的比例下降了 39％，而在 18 岁至 24岁的年轻人中，仅下降了 14.9％。

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不过，医护人员中带抗体比例的下降不明显，研究人员说这可能与医护人员经常 “暴露” 于病毒环境中有关。

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抗体消失与多次感染

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这项研究的目的是进一步了解COVID-19 抗体如何随时间变化，之前已经有报道，有康复患者再度被感染的情况，加拿大也出现了这样的病例。

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然而，研究人员们说，目前尚不清楚这些抗体是否能赋予有效的免疫力，以及该这种免疫力会持续多久，他们强调，人们必须继续遵守健康指南。

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伦敦帝国理工学院的病毒学家温迪·巴克莱（Wendy Barclay）解释说，这种新型冠状病毒的行为与人类已存在多年的季节性冠状病毒似乎非常相似。

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她说，在免疫力降低时，一个人可能每年或每两年被这些季节性冠状病毒感染一次。

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病毒学家温迪·巴克莱呼吁人们对新冠疫苗保持乐观态度，因为疫苗的起效方式不同，可能会延长免疫力。

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（AFP, CBC, Radio-Canada）

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