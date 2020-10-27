疫情下省选大获成功：萨斯喀彻温党继续执政

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COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大第三个冒险举行省选的执政党也成了第三个获得省选胜利的执政党。

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加拿大西部平原萨斯喀彻温省的萨斯喀彻温党在党魁Scott Moe的领导下、在省选中获得压倒性胜利，赢得省议会50个席位，只给对手新民主党留下了11个议席。

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这已经是萨斯喀彻温党在萨斯喀彻温省连续第四次执政。

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Scott Moe认为，萨斯喀彻温党政府在抗击COVID-19病毒肺炎疫情中推出的合理有效的抗疫措施、在联邦碳税问题上保护萨斯喀彻温省民众利益的立场得到了选民的认可。

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在这次萨斯喀彻温省选中，选民关切的两大问题是如何抗击COVID-19病毒肺炎疫情和如何振兴经济。

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由于第二波COVID-19病毒肺炎疫情卷土重来，选择提前投票和用邮寄方式投票的萨斯喀彻温省选民的数量猛增。

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有18万5千多名选民在提前投票日投了票。邮寄选票数量虽然明显增加，但还需要过几天才能统计完邮寄选票。所以，虽然目前萨斯喀彻温党大胜的省选结果不会改变，但个别获胜者和得票第二位竞争者之间票数差别很小的选区可能会出现胜负易手的情况。

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RCI with Guy Quenneville • CBC News

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