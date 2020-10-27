病例急增，BC省和阿尔伯塔省相继推出更严聚会限制

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BC省在刚刚过去的周末新增817起新冠确诊病例，创下该省三日新增病例数最高纪录。该省卫生部门认为这次疫情高峰是感恩节长周末的家庭聚会所致。星期一（10月26日），省首席公共卫生官亨利（Bonnie Henry）宣布了新的聚会限制：除直接家庭成员（即住在同一地址）外，每家每次聚会的来客不得超过六个。她同时也承认，这个限制是否足够安全，还要看一个家庭的成员人数和房子的大小。

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公共场所的聚会人数限制仍然是50人，但是聚会场地的面积必须足以让参加者保持安全距离。

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BC省的东邻阿尔伯塔省也是在周末确诊病例急增（1440起）后宣布把疫情最严重的埃德蒙顿和卡尔加里的社交聚会人数限制在15人。绝大部分私人社交聚会须遵守这一限制，例外的是餐馆，剧院，宗教场所，婚礼和葬礼。

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疫情最严重的魁北克省星期二新增963起确诊病例。邻省安大略紧随其后，新增827起。所有这些省的公共卫生部门和加拿大总理特鲁多都呼吁公众谨守防疫规定。特鲁多在今天的新闻发布会上说，现在情况非常糟糕。他理解人们对防疫措施开始厌倦和懈怠，但是如果控制不住这波疫情，加拿大人今年恐怕不得不在隔离中度过圣诞节。

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目前BC省、安大略省、魁北克省、阿尔伯塔省和曼尼托巴省的新增病例都已超过了今春第一波疫情。特鲁多说，这将是一个艰难的冬季。

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（RCI with CBC News)

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