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2020年10月22日，星期四，示威者反对唐纳德·特朗普总统的最高法院候选人阿米·科尼·巴雷特法官的确认，他们打扮成“侍女的故事”中的人物，封锁了德克森参议院办公大楼的入口。(AP Photo/Jose Luis Magana)

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