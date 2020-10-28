加拿大央行维持基准利率 0.25%，低利率政策将持续到 2023年

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加拿大央行 – 加拿大银行 （Bank of Canada）表示，没有计划改变基准利率，这种情况将可能一直维持到 2023 年。

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星期三（10月28日），央行决定把基准利率维持在 0.25％。

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央行的决定与经济学家预料的一致，尽管经济已经显示出复苏的迹象，但要恢复到疫情前的水平还有很长的路要走。

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央行在最新发布的季度报告中表示：

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疫情在加拿大爆发六个多月以来，央行对限制措施和政府支持对加拿大和全球经济的影响有了更清楚的了解。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 随着医学界对 COVID-19 的研究进展，有了更多信息，使央行现在可以做出一系列合理的假设和基本预测。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预测加拿大经济今年萎缩，明后年增长

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加拿大央行在报告中表示，预计新冠疫情将使加拿大的经济今年萎缩 5.7％，但明年将增长 4.2％，2022 年将增长 3.7％。

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与此同时，央行预测，今年加拿大的年通货膨胀率将为 0.6％，明年为 1.0％，2022 年为 1.7％。

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但央行还表示，对经济增长和通货膨胀率作出的上述预测基于两个信念：

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加拿大不会再发生第二次或第三次大面积停摆；

最晚在 2022 年中旬，针对 COVID-19 会找到疫苗或某种有效的治疗途径。

加拿大银行在这份季度货币政策报告中表示：

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重新采取限制措施的广度和强度，包括对学校和托儿所的限制措施，都可能会带来挫折。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

复苏各行业不均

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加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）表示，不同行业领域的复苏将是不均衡的，并会随着时间而起伏不定，有可能会对某些人的就业前景造成长期损害。

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麦克莱姆说：疫情产生的影响将是非常不平衡的。我认为，这突显了政府为保护最弱势群体而提供的收入支持计划的重要性，这将支持复苏。

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今年 3 月和 4 月，加拿大因疫情而失去了大约 300 万个工作职位中，目前约四分之三的人已经恢复就业。

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尽管经济在复苏，但 “受灾” 最严重的行业，如餐馆、旅游和酒店业，依旧惨淡，央行的报告认为，这些行业的雇员、年轻人和低薪群体会继续面临高失业率。

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至于政府的财政援助项目应持续多长时间，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示，这个决定取决于政府。

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对抵押贷款的影响

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加拿大央行维持低利率，对抵押贷款的浮动利率有直接影响。

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Ratehub.ca 的联合创始人兼抵押贷款经纪公司 CanWise Financial 的总裁詹姆斯·莱尔德（James Laird）说，对于现在要借房贷的人来说，选择固定利率还是浮动利率都不会错。

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他说，喜欢稳妥的的人可选择固定利率，愿意承担风险的人则可以考虑浮动。

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道明银行（TD Bank）的经济学家斯里·塔纳巴拉辛根（Sri Thanabalasingam）说，央行周三明确表示，全面复苏的道路将很缓慢。

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塔纳巴拉辛根说：

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加拿大经济要摆脱这场危机还有很长的路要走。前面的道路充满了不确定性，因此央行将在今后很多年继续提供货币政策的支持。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC ）

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