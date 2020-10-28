加拿大教师抱怨今秋返校后疫情给他们带来巨大压力

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加拿大各地中小学开学已近有两个月，许多教师表示，由于新冠疫情，今秋重返校园后感到前所未有过的巨大压力。
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渥太华市的一位小学老师丽莎·列维坦（Lisa Levitan）说：
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今年的工作似乎无休无止，没时间喘气，没时间吃午饭，没时间进行准备。
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作为学校的教师工会代表，丽莎·列维坦还听到了许多同事的反应。她说：
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老师们都来找我，告诉我他们感到沮丧，压力大，没时间吃饭，睡不好觉。
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2020年10月：多伦多的一个小学，教师在给学生洗手消毒。(Evan Mitsui/CBC)
CBC 问卷调查
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加拿大广播公司 CBC 新闻部正在安大略省东部、新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省、爱德华王子岛和新不伦瑞克省进行问卷调查，对大约 22,000 名中小学员工通过邮件发送了问卷，有2,000 多人已经做出了回应。
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略超过 70％ 的受访者表示，在教室里，不是总能或根本无法做到让学生们之间保持卫生措施规定的距离。
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还有接近 75% 的人说，在教室里，他们不能经常做到或根本无法做到与学生们保持所要求的距离。
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三分之一的受访者表示，他们正在考虑换职业或退休。
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尽管各省份的 COVID-19 疫情情况不同，但各地区的接受调查者都有类似感觉，感到压力重重，精疲力尽。
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（CBC）
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