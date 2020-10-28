加拿大新冠死亡人数突破一万大关，90%集中在魁北克省和安大略省

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加拿大死于新冠肺炎的人数在昨天（10月27日）突破一万人（10001），今天再增25人。但实际上，由于在疫情早期有患者在确诊前死亡，这个悲哀的“疫情里程碑”可能在更早时已经达到。

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地区差别

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新冠疫情在加拿大全国的严重程度相差很大。90%的死亡患者来自魁北克省（星期三6189人）和安大略省（星期三3108人）。这两个省也包揽了全国累计确诊病例的80%。

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死亡患者年龄

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安大略省和魁北克省的养老院系统都在第一波疫情中爆发群聚性感染，成为重灾区。因此加拿大80岁以上的死亡患者是其他工业发达国家的两倍。70%的加拿大死亡患者属于这个年龄段。目前在加拿大各地的养老院中仍有三百多起群聚性感染。

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病毒在秋季反扑

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今年3月8日夜里，一名80多岁的BC省男性死亡。他是加拿大第一个死于新冠肺炎的患者。两个月后，全国死亡数字突破五千。进入夏季后，随着养老院疫情得到控制，医院逐渐积累救治患者的经验，死亡人数的增加放缓了。

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但是情况在十月份发生改变。九月份加拿大全国仅有165人死亡，十月份却超过了600。另外，重症患者的人数也在持续增加。本月的第三个星期，全国各地医院的住院新冠患者平均每天1010人，其中有209人在重症监护室。

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）本周表示，由于感染人数的增加要过一至数周才会反映到住院患者和死亡患者的人数上，所以确诊人数急增的严重后果我们目前还没有看到。

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根据美国约翰斯.霍普金斯大学的疫情统计数据，加拿大每10万人口中有27.12人死于新冠病毒，在世界各国中位居第34。新冠死亡患者占总人口比例最高的国家是被意大利国土围绕的圣马力诺，达到每十万人口中有124.32人死亡。但是这个有袖珍共和国之称的国家总人口仅有3万3千多。

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从确诊患者死亡率来看，加拿大和圣马力诺区别并不大，分别为4.5%和4.9%。

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台湾每十万人口仅有0.03人死亡，目前为全球最低。

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（RCI with CBC News, Canadian Press）

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