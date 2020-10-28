加拿大新冠确诊猛增是否因检测人数猛升？

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包括美国总统特朗普在内，加拿大和美国许多政府官员在被抨击应对第二波COVID-19病毒肺炎疫情不力时爱用的一个辩护理由是，更多的人接受新冠病毒检测当然会导致确诊的病例大幅度上升。

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连日来加拿大两个人口最多的省份安大略省和魁北克省的COVID-19病毒阳性确诊数字每天都在上千人的数字上下徘徊，这明显高于第一波COVID-19病毒肺炎疫情时的确诊数字。

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安大略省传染病专家Sumon Chakrabarti医生指出，安大略省接受COVID-19病毒检测的人数确实是在翻倍增长，10月7日有4万8千人接受了新冠病毒检测，是第一波疫情期间4月24日1万2千人检测数字的四倍。

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马尼托巴省传染病专家Cynthia Carr认为，虽然接受COVID-19病毒检测人数的猛增会带来新冠病毒阳性确诊数字的上涨，但也会带来阴性确诊数字的猛升，所以更有意义的指标是确诊数字与接受检测人数的比例。

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