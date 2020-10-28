加拿大飞行员：乘小飞机空中猎杀野狼是白费劲

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加拿大西北特区政府为了保护数量大幅度下降的驯鹿，推出了雇佣猎手在地面和从空中猎杀驯鹿天敌野狼的计划。这个计划的目标是在今后4年内杀死60%到80%的野狼。

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根据该大幅度减少野狼数量的计划，将优先让猎人在地面围剿狼群，如果地面猎杀的效果不理想，则雇佣猎手乘直升机从空中猎杀野狼。

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西北特区政府环境和自然资源部门的估算是，一头野狼一年会吃掉23到29头驯鹿，狼群已成为近年来西北特区驯鹿数量猛降的主要原因。在Bathurst驯鹿群活动范围内有49头野狼，在Bluenose East驯鹿群活动范围内有121头野狼。

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但有35年丛林地区飞行经验的小型飞机驾驶员Dave Olesen认为，乘飞机射杀野狼的措施完全是在浪费人力物力。他过去两年半驾驶小飞机在上述地区飞行的时间里根本就没有看到漫游的野狼或被猎杀的野狼。

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西北特区土著人猎手Garth L. Wallbridge认为，面对驯鹿数量的大幅度减少，最容易找到的解决办法是猎杀野狼；这虽然是容易让公众满意的办法、但却未必是保护驯鹿的最有效办法。

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RCI with Sara Minogue • CBC News

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