律师：拘捕孟晚舟警方应及时告知被捕者权益

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星期二孟晚舟律师团在法庭上质疑加拿大联邦警察皇家骑警为什么没有在2018年12月1日在温哥华国际机场不立即拘捕孟晚舟、而是让边检官员对孟晚舟进行三个多小时的检查盘问后才实施拘捕，而且没有在孟晚舟下飞机后立即告知她做为将被逮捕的疑犯具有的人权保障。

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孟晚舟律师团律师Richard Peck对负责实施逮捕行动的皇家骑警警官Winston Yep进行盘问时说，警方获得的法庭逮捕令是“立即逮捕孟晚舟”，如果Winston Yep警官不在飞机上逮捕华为公司首席财务官孟晚舟的理由是飞机上实施逮捕可能会失控的因素过多，下飞机后不立即逮捕的理由是国际机场的司法管辖权首先属于加拿大边检局，则皇家骑警完全可以、也完全应该在孟晚舟一下飞机时就通知她在接受完边检后将被逮捕、她有得到律师服务等受到人权宪章保护的权益。

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Winston Yep警官作证时表示，他对“立即逮捕”的理解是在“可能的情况下尽快完成逮捕行动”，在飞机上实施逮捕会给机上乘客带来不必要的风险，而踏上加拿大领土后边检当局有优先对入境者实施边检的权力。

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Winston Yep警官唯一承认可能的技术性失误是，他在签署向法庭申请逮捕令的申请文件时忽略了“孟晚舟与加拿大没有关系”这句话，而事实上孟晚舟在温哥华拥有两套豪宅。

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在Winston Yep警官接受法庭质询的过程中，孟晚舟坐在犯人席上，有翻译为她提供英文到中文的翻译服务。

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Winston Yep是10位在为期两个星期的法庭调查过程中出庭回答问题的皇家骑警警官和加拿大边检局官员中的一个。这次法庭调查是孟晚舟律师团提出的加拿大司法机关在对孟晚舟实施逮捕的过程中践踏人权诉讼案的预审，法庭将在明年2月份正式审理这一人权案，以决定是否应以人权被践踏为理由释放孟晚舟。

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美国司法机关指控中国华为公司首席财务官孟晚舟犯有诈骗罪，要求加拿大在逮捕孟晚舟后将其引渡给美国。

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RCI with Jason Proctor • CBC News

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