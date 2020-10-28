新斯科舍省监狱土著女犯人比例高得离谱

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加拿大新斯科舍省土著人女子Laura Toney2017年由于驾驶被盗汽车而被判监禁4个月，她抱怨监狱当局嘴上说会让她参加监狱土著人女犯人的文化活动，但却始终没有打开她监房的锁，剥夺了她参加土著人文化典礼的权利。

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9月份，新斯科舍省省长Stephen McNeil为司法系统中存在针对黑人、土著人的系统性种族歧视表示道歉，并推出了具体的改革措施。

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统计数字显示，新斯科舍省监狱中土著人女性犯人的比例远远高出省内土著人女性占人口的比例。2019年有134位土著人女性在新斯科舍省监狱中服刑或等待法庭审判，比2018年的数字增加了一倍，也是过去四年来最高的。

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新斯科舍省土著人女性占省人口的6%，而2019年土著人女性在新斯科舍省监狱女性犯人中所占的比例却高达22%。

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加拿大联邦监狱也存在土著人女性比例过高的问题。今年的调查数字显示，联邦监狱中关押的女犯中有42%是土著人女性。

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土著人女性维权团体呼吁加拿大各级政府采取有效措施解决过多土著人女性被没有必要地关押在监狱的问题，用建立土著人轻罪女性监狱外居住单位的方式让她们接受教育。

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