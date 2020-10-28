美国司法部指控八人为中国“猎狐行动”效力，五人已被捕

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美国司法部对八名为中国政府“猎狐行动”工作的人士提出正式起诉，其中五人星期三（10月27日）在新泽西州、加州和纽约被逮捕，他们的年龄从24岁到64岁。另外三人在逃，可能已经返回中国。被捕的五人中有一个是受雇于中方人员的美国私家侦探，有三人是合法定居美国的华裔。如果被定罪，他们可能被判五年有期徒刑。

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他们被指控在2016年到2019年期间监视、骚扰和威胁一个住在新泽西州的男子和他的家人，以强迫他返回中国大陆。这名男子曾是某个市政府的官员，于十年前定居美国。他被指控受贿和滥用权力。

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检控方说，猎狐行动小组向他施压的方式包括监视和在网上骚扰他的女儿，给他家里寄包裹，在他家门上貼威胁性的字条。其中一张用简体中文写的纸条说：“如果你回国去坐十年牢，你的老婆孩子就能平安无事，这事就结束了！”他们甚至强迫他的父亲从中国去美国说服他为了家人的安全返回大陆。

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“猎狐行动”的目标是从中国大陆逃往海外的被通缉者。但是美国官员说，这个行动也被用来对付政治异见人士。美国司法部副部长德莫斯（John Demers）说，中国政府不与美国政府沟通，而是派人进入美国，锁定和监视其目标，用骚扰、恐吓等手段强迫他们回国。美国联邦调查局（FBI）局长克里斯多夫.雷（Christopher Wray）说，中国政府认为他们可以来美国进行非法活动，强迫生活在这里的人服从他们的意志，这是无法容忍的。

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在同时被披露的另一起案子里，猎狐人员要一个被追捕目标的亲友转达，他如果不立刻回国的话只有自杀一条路。雷说，这不是我们能想象的一个负责任的政府的行为，它更像是出自有组织犯罪集团。

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今年七月份，雷在华盛顿哈德逊研究所发表关于中国的讲话时谴责中国政府的猎狐行动，称中方为达到目的而采取的手段令人震惊。他还对那些成为猎狐目标的中国人喊话，称他们受到威胁时可以与FBI联系。

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（AP, Eric Tucker, AFP)

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