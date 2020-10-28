魁北克省健身房不满开发禁令延长，呼吁会员举行抗议

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260多家魁北克省红色预警地区的健身房号召会员参加在各自的健身房门口举行的抗议，表达对省政府延长禁止开放行政令的不满。此前这些健身房的老板计划挑战禁令，在星期四一早重新开放。但是省政府颁布的政令说，不仅违反禁令的健身房，而且前去健身的人也会被处以巨额罚款。老板们因此退了一步，以组织抗议的方式表达不满。

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本月初，因疫情严重，魁北克省政府关闭了蒙特利尔市和魁北克城等红色预警地区的文体活动场所，餐饮业仅保留外卖服务。这项措施为期四周，原本应在今天中止。但是省政府决定把禁令再延四周，至11月23日。

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抗议活动的组织者呼吁健身房的会员举行“健康抗议”，向省政府表明他们坚持锻炼的意愿和锻炼对身心健康的重要性。魁北克省副省长吉尔伯（Geneviève Guilbault）表示，她很高兴健身房老板们放弃了原来的抗命开门计划。

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魁北克省今天新增929起确诊病例，其中17人死亡。

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（Radio-Canada，Alain Rochefort）

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