加拿大边检官承认检查孟晚舟过程中出了个错

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加拿大边境服务局官员Scott Kirkland星期三在不列颠哥伦比亚省法院出庭作证时说，他的上级主管提前向他和同事交代了检查华为公司首席财务官孟晚舟的任务，说孟晚舟案牵涉到国家安全问题。

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Scott Kirkland说他自己随后上网用搜索引擎查了一下孟晚舟是什么人，网上查到的公开资料让他觉得孟晚舟可能涉嫌间谍活动，因为澳大利亚和新西兰已决定禁止使用华为公司电讯设备。随后他从加拿大边境服务局内部数据库了解到孟晚舟面临美国司法当局诈骗罪指控。检索到的这些信息人他感到震惊。

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在与同事谈论如何实施对孟晚舟的边检程序时，有同事建议在孟晚舟下飞机后立即开始对她的边检程序，但Scott Kirkland担心边检程序可能会延误对孟晚舟的逮捕行动，以后可能会被为孟晚舟打官司的律师所利用，所以建议在确认孟晚舟的身份后立即把她交给皇家骑警。

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但最后达成的共识是，虽然有这些担心，加拿大边检局的入境检查工作还是要完成。除了警方的诈骗罪指控外，加拿大边境服务局自己对孟晚舟也有疑问需要澄清，要对孟晚舟在加拿大的移民身份和可能涉嫌犯罪的问题进行核查。

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在孟晚舟下飞机抵达边检区域后，Scott Kirkland和同事一起把孟晚舟带到检查室进行进一步检查。在检查过程中，Scott Kirkland把孟晚舟的两部手机放入美国司法机关提供的可以防止有人遥控清洗手机内存的安全袋；要求孟晚舟提供其手机的电话号码和手机解锁密码，并把这些密码写在纸上，与孟晚舟携带的平板电脑和闪盘放在一起。这些物品在边检程序结束、皇家骑警逮捕孟晚舟后，被加拿大联邦警察拿走。

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Scott Kirkland是在几天之后才发现他记录孟晚舟手机密码的纸不见了。负责孟晚舟引渡案的检察官承认让警方获得边检官员记录的孟晚舟手机密码是个错误。

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检察院律师就此在法庭听证时问Scott Kirkland，如果他当时意识到记录手机密码的纸被警方拿走他会如何做？Scott Kirkland说他会立即上前把那张记录纸拿回来，因为根据个人隐私法，警方不应从边检局获得这些信息。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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