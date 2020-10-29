国际航协：2021年全球航空公司收入将仅为2019 年的一半

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根据国际航空运输协会（IATA）的预测，到 2021年，全球航空公司的营业额将将比2019年减少 46％。

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新冠疫情爆发后，全球的航空业在 4 月份触底，但在6 月份开始缓慢回升。

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世界各国的航空公司原来都指望着今年第四季度航空客流量能有所恢复，但随着新一轮 COVID-19 疫情的反扑，一些国家不得不恢复交通限制，关闭边境，航空业在近期内复苏的希望渺茫。

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国际航协的会员包括世界各地的 290 家航空公司。

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疫苗何时出来？

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根据国际航空运输协会的预测，2020 年全球航空客运量将总体下降 66％，12 月份的需求量将下降 68％。

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国际航协原来寄希望于新冠疫苗将在明年的下半年出来，但该机构首席财务官布莱恩·皮尔斯（Brian Pearce）本周在一个视频新闻发布会上表示，我们不再对 2021 年下半年感到乐观。

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国际航空运输协会的总干事亚历山大·德·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）表示，危机每延续一天，人们失业和经济遭到破坏的可能性都会增加。

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他再度呼吁各国政府向民航领域提供新的援助。

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国际航空运输协会（IATA）称，全球的航空运输业已经通过政府的直接援助、贷款、工资支付、税收减免或宽松的支持而获得了1600亿美元的支持。

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但国际航协说，若要降低各航空公司的固定成本，就不得不进行进一步裁员或减薪。

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加航超低价收购 Air Transat

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加拿大的各个航空公司也不例外，大受疫情打击。

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10 月初，加拿大航空公司（Air Canada）宣布，尽管疫情严重，仍将继续完成收购旅游和包机公司 Transat AT的计划，但大幅压低了收购价，从之前提出的 7.2 亿加元，降低为1.9 亿元。

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目前这一收购还有待获得加拿大和欧盟的监管机构的批准，有可能在2021年初完成。

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（AFP，Radio-Canada）

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