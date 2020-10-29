气候变化危及加拿大边远地区土著人食物供应

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总部设在美国的维权组织人权观察Human Rights Watch发表的报告批评说，加拿大联邦政府没有采取足够的措施解决土著人食品供应缺乏保障的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该报告说，地球气候变暖让加拿大土著人依靠渔猎方式的传统食物供应源走向枯竭，迫使他们转向来自加拿大其它地区既昂贵又容易导致肥胖等慢性病的不健康食品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年的一项调查显示，加拿大一半的土著人家庭经历过缺乏安全食品供应的问题。而多伦多大学进行的另一项研究显示，加拿大全国平均情况是，每8个家庭这有一个经历过缺乏安全食品供应的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维权组织人权观察呼吁加拿大联邦政府增加给土著人社团的食品援助拨款、并为土著人提供技术方面的支持，以帮助土著人部落对付地球变暖所带来的食品供应方面的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人权观察指出，加拿大联邦政府虽然承诺采取积极措施减少温室气体排放量、并承诺保护土著人的权益，但到目前为止，加拿大联邦政府是说的多做的少。现在是加拿大联邦政府必须把其承诺变为实际行动的时候了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada