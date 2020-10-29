法国宣布再度 “封国”，医生支持商界沮丧

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法国将从本周五（10月30日）起再 “封国” 一个月，法国的医生们松了口气，但企业主们感到沮丧和绝望。

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为了遏制住新冠疫情的强烈反弹，法国总统马克龙于星期三 (10月28日) 晚上宣布了全境再度 “封锁” 的决定。

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马克龙说，第二波疫情可能比第一波更致命，但 “法国经济不会停滞，也不会崩溃”，人们将 “继续工作”。

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比 3 月措施 “温和”

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加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说， 10 月 29 日，法国 24 小时新增感染 35,823人，累计感染达到 128 万人；24 小时新增死亡 241 人，累计死亡超过 35,000人。

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法国的新限制措施比今年春季的措施要 “温和” 一些，从10 月 30日到 12 月1日，法国的酒吧、餐馆将关闭，民众不能来往于不同地区，人们除外出购买必需物品外应尽量呆在家里，普及在家工作，对申根区以外国家关闭边境。

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法国的官员说，中小学将继续开学，在校上课，以帮助学生缩小学习差距，使家长们能继续工作，政府机构也将继续开门，工厂维持运营，蔬果集市、公园等将继续开放。

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（CBC）

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