法国尼斯圣母大教堂发生恐袭，三人遇害，法国进入最高警戒状态

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星期四（10月29日）当地时间上午9点左右，法国尼斯市圣母大教堂内发生恐怖袭击。一名21岁男子持刀杀死三人，其中有两名女性。不逢周末，又是上午，此时去教堂的都是老年人和虔诚信徒。据当地媒体报道，两名被害女性之一是70多岁的老妇，在教堂内被斩首。另一名女性受伤后逃出教堂，但伤重不治。丧生的男子是教堂的守门人。行凶者被警察射伤后仍高喊“真主伟大”。他已被逮捕，目前在医院接受治疗。警方相信他是单独作案。

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这是法国两个月来第三次发生激进伊斯兰恐怖袭击。案发后立刻赶到尼斯的法国总统马克龙宣布，将把协助维持治安的法国军人从三千人增加到七千，加强对法国各地学校和教堂的保护。“法国正在遭到攻击，…… 但是我们不会后退一步。”

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同一天在法国南部城市阿维尼翁，一名男子持枪攻击一个北非裔商贩并拒绝放下武器，被警察击毙。据信他属于一个反移民极右团体。在沙特阿拉伯吉达市，一名男子用刀刺伤法国领事馆的守卫后被逮捕。目前还不清楚这两件事是否与尼斯恐袭有关。在巴基斯坦首都伊斯兰堡，一些青年学生举行举行抗议集会，高呼反对马克龙的口号，称愿意为捍卫先知荣誉而死。

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所有欧盟成员国的领导人都发表声明，重申对法国的支持。加拿大、美国、以色列以及一些穆斯林国家的政府也表达了对尼斯遇害者的悼念，包括近来与法国关系紧张的土耳其。

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这不是尼斯第一次遭到恐怖袭击。2016年法国国庆日，就在离今天发生恐袭的尼斯圣母大教堂不到一公里的地方，一个恐怖分子开着一辆卡车闯入庆祝的人群疯狂碾轧，造成80多人死亡。

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两个月内三次恐袭

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2015年《查理周刊》枪击案上月初在巴黎开庭审理之际，该周刊重新刊登讽刺先知穆罕默德的漫画。9月25日，一名巴基斯坦裔男子在《查理周刊》编辑部旧址门外用刀砍伤两名记者。10月16日，巴黎郊区的历史教师帕蒂（Samuel Paty）在他任教的中学门外被一名车臣男子砍头杀害。帕蒂此前曾在课堂上讲解言论自由时展示过先知漫画，引起一名穆斯林家长的抗议。

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帕蒂是一介书生，他的遇害激起法国朝野愤怒。他被追授荣誉军团勋章。法国政府开始加强打击境内极端伊斯兰组织。全国十三个大区共同决定为中学生联合出版一套以政治和宗教为题的讽刺漫画集，包括讽刺先知的漫画。总统马克龙在帕蒂的葬礼上说，法国将捍卫教师传授知识的自由，永远不会禁止漫画，永远不会放弃政权世俗化和言论自由。

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法国政府的强硬回击引起了穆斯林国家的不满。土耳其总统埃尔多安号召国民抵制法国产品，并称马克龙有精神问题。两国关系骤然紧张。

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如果说帕蒂的遇害被视为对言论自由的攻击，那么在圣母大教堂里杀害教徒的行为则被视为是对宗教自由的攻击。再过几天就是罗马天主教的诸圣节。马克龙在尼斯街头发表讲话时说，法国将和全国天主教徒站在一起，维护他们的信仰，也维护所有人的信教自由。

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（RCI with AP, Thomson Reuters)

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